Elecciones Subnacionales 2026: Este viernes se define la ubicación de los candidatos en la papeleta

En cumplimiento de la Actividad 35 del Calendario Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de todo el país llevarán a cabo este viernes 16 de enero el sorteo público para determinar la ubicación de las franjas de candidaturas en las papeletas de sufragio.

Logística en Santa Cruz

En el departamento de Santa Cruz, el proceso cobrará una magnitud considerable. El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que se realizará el sorteo para un total de 55 papeletas distintas: una correspondiente a la Gobernación y 54 para cada uno de los municipios del departamento.

"El sorteo ha sido determinado por la Sala Plena para que se realice a partir de las 10:00 de la mañana. Participarán los delegados acreditados, quienes son los únicos autorizados por ley para tener relación directa con el Tribunal", señaló Monasterio.

Inhabilitación definitiva de SAO-ADN

Una de las noticias más relevantes previo al sorteo es la exclusión de la alianza SAO-ADN. Tras una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que canceló la personalidad jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), esta alianza ha sido retirada oficialmente del sistema.

Monasterio fue enfático al explicar las consecuencias legales para sus miembros:

Retiro del sistema: La alianza ya no figurará en el sorteo de mañana.

Candidatos inhabilitados: Quienes formaban parte de esta lista no pueden ser reubicados en ninguna otra organización política, perdiendo su derecho a participar en la contienda electoral del próximo 22 de marzo.

Una de las consecuencias directas de este sorteo es la aprobación del diseño final de la papeleta. Una vez definidas las posiciones, el Órgano Electoral procederá con la impresión del material gráfico, que incluirá las fotografías y colores de los partidos y agrupaciones ciudadanas que continúan en carrera.

