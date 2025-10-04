Encuentran cadáver mutilado de hombre desaparecido en San Matías

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio fronterizo de San Matías, Santa Cruz, confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, de entre 40 y 45 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 30 de agosto.

El cadáver fue encontrado en un camino de difícil acceso y poca transitabilidad, en una zona alejada de la población. Según el informe preliminar, el cuerpo ya se encontraba en estado cadavérico y presentaba signos evidentes de mutilación: le faltaban extremidades, lo que hace presumir que fue víctima de un hecho violento.

Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde el médico forense realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Felcc continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. Se aguarda un informe oficial por parte del director de esta unidad policial en las próximas horas.

Este hecho ha generado alarma en la población de San Matías, una zona sensible por su cercanía con la frontera brasileña y los constantes reportes de hechos delictivos en la región.

