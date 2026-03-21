Este domingo, Uno Decide informa minuto a minuto la jornada electoral

Bolivia se encuentra a las puertas de una jornada democrática decisiva. Este domingo 22 de marzo, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán los gobiernos departamentales, municipales y regionales durante los próximos cinco años.

La Red Uno de Bolivia ha preparado un despliegue informativo total para llevar cada detalle del proceso a los hogares bolivianos.

El operativo periodístico arrancará a las 06:00 AM, movilizando equipos de prensa a los nueve departamentos. Desde los centros urbanos más poblados hasta las regiones más alejadas, el objetivo es garantizar que la población esté informada sobre la apertura de mesas, el desarrollo de la votación y cualquier eventualidad que surja durante el día.

La Red Uno no solo estará presente en los recintos electorales, sino que realizará un seguimiento exhaustivo en los centros de cómputo de los Tribunales Elecorales Departamentales (TED).

La transmisión acompañará al ciudadano desde el primer voto emitido hasta el conocimiento de los resultados oficiales y los datos de conteo rápido.

La cobertura se extiende a todos los rincones de Bolivia, con transmisión en vivo a través de la señal abierta de Red Uno, su sitio web reduno.com.bo y sus redes sociales.

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