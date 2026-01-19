Estudiantes con discapacidad auditiva de la UMSS protestan para exigir intérpretes de señas

Un grupo de estudiantes con discapacidad auditiva de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) instaló una protesta en puertas del Rectorado para exigir la contratación de más intérpretes de lenguaje de señas. Los movilizados anunciaron que se instaló un piquete de huelga de hambre para ser atendidos en su demanda.

El presidente de la comunidad de sordos de la UMSS explicó que la institución solo cuenta con un intérprete para atender a 21 estudiantes que cursan 10 carreras diferentes. Esta situación genera cruces de horarios tanto en las mañanas como en las tardes, lo que impide cubrir la demanda académica.

Los afectados fundamentan su solicitud en la Ley N.º 223 de las Personas con Discapacidad, que garantiza el derecho a la educación sin barreras para este sector.

“Necesitamos que se aumenten más intérpretes porque nosotros exigimos nuestro derecho”, expresó el representante, quien pidió la contratación de al menos cuatro intérpretes para asegurar la continuidad de los estudios de los estudiantes sordos.

Mientras la protesta continúa, los universitarios esperan una respuesta del Rectorado y remarcan que su demanda no solo es legal, sino necesaria para acceder en igualdad de condiciones a la educación superior.



