Falleció la adolescente de 15 años diagnosticada con rabia humana

Cochabamba

El Ministerio de Salud y Deportes, junto al Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba confirmó la muerte de la adolescente que fue diagnosticada con rabia humana.

La adolescente se encontraba en terapia intensiva debido a un dolor en el área pélvica del cuerpo, dolor que se expandió a una de las extremidades inferiores.

“Se trataba de un dolor pélvico y en extremidades inferiores. La enfermedad actual que tenemos referencia, es que hace una semana es referida del hospital Cochabamba, por presentar este dolor al nivel de las extremidades inferiores, la misma que se intensifica en el transcurso de los días. El dolor se extiende a la extremidad inferior derecha, hay dificultad en la deambulación, no podía movilizarse”, informó el viceministro del Ministerio de Salud y Deportes, Max Enríquez.

La autoridad informó que no se sospechó de la enfermedad porque la adolescente negó haber sido agredida por un perro en los últimos meses y además que, según los exámenes realizados, no presentaba ningún síntoma.

“No se tiene un nexo epidemiológico, niega agresiones recientes con un animal, vagamente se refiere que hace un año fue mordida por un perro. En el examen neurológico no presentaba signos habituales de rabia” señaló la autoridad.

La directora del SEDES, Cinthia Rojas, informó que se continúa investigando cuándo y dónde contrajo la enfermedad la adolescente para descartar otros casos.

"Seguimos realizando las investigaciones para saber cuándo fue la rabia ya que la familia no sabe, no tiene muchos datos, sólo que fue víctima de mordedura hace aproximadamente un año. La adolescente en su etapa de lucidez, la adolescente no recordaba la fecha de la mordedura y decía que tenía contacto estricto con animalitos y por eso se está realzando el seguimiento a sus animales. No hay una evidencia al respecto y seguimos realizando la investigación correspondiente" señaló Rojas.

Según informaron las autoridades, la adolescente perdió la vida la tarde de este lunes. Se conoce que la joven vivía junto a su familia en el municipio de Cercado próximo a Tiquipaya.