Familia de Jorge Martínez duda que se trate de un suicidio por las heridas en su cuerpo

Santa Cruz, Bolivia

La familia de Luis Jorge Martínez cuestionó las circunstancias de su muerte, descartando la posibilidad de un suicidio. El abogado de la familia, Jorge Pérez, señaló que las heridas encontradas en el cuerpo de Martínez sugieren un desenlace diferente al inicialmente considerado.

Según Pérez, las investigaciones revelaron que Martínez falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples cortaduras en su cuerpo, descartando así la teoría del suicidio. La familia también expresó dudas sobre la autenticidad de una supuesta carta póstuma atribuida a Martínez, solicitando a las autoridades pertinentes una investigación exhaustiva.

“Tenemos dudas, porque nótese que al examen externo y posteriormente al examen interno que se hace en el proceso de autopsia se han encontrado más de siete orificios de cortaduras producto de arma blanca. Es muy difícil asimilar que una persona que se quiere suicidar empiece a apuñalarse por todas partes del cuerpo. Quien realmente quiere suicidarse sabe que tiene que cortarse las venas o la vena yugular para desangrarse”, manifestó el jurista.

Para Pérez en el primer caso, se lo tiene como principal sindicado al fallecido. Sin embargo, “el Código de Procedimiento Penal establece que cuando el investigado ha perdido la vida, la causa se extingue. Esto se establece en el Artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, numeral 1, donde uno de los motivos de extinción de la acción penal es la muerte. En ese proceso se indicó que se aprehendió a una persona; es decir, en realidad, su esposa se presentó para aportar todo lo que podía conocer. Ella no estuvo en el lugar, no participó del hecho ni sostuvo ningún contacto telefónico con su esposo. En este primer caso, lo que corresponde es que esa investigación se termine cerrando con el fallecimiento del sindicado”.

Agregó que “en el segundo caso, nos hemos visto sorprendidos porque todo apuntaba, y así lo estábamos entendiendo, a un suicidio. Sin embargo, el suscrito abogado ingresó a la escena del hecho donde fue encontrado el cuerpo de Luis Jorge Martínez, y el resultado de la autopsia de ley practicada por el médico forense de turno establece que perdió la vida producto de un shock hipovolémico, es decir, por hemorragia debido a múltiples cortaduras en su cuerpo. Eso nos llamó la atención y generó dudas en la familia y en su defensa, por lo que estamos pidiendo que las investigaciones puedan continuar de manera acelerada para esclarecer realmente qué ocurrió con la muerte de Luis Jorge Martínez”.

Finalmente, el abogado destacó la necesidad de que la Fiscalía y la Policía continúen con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles causas de la muerte de Martínez.

“Hasta ahora desconocemos si es cierta o no esa supuesta carta póstuma que ha circulado por los medios y redes sociales. No sabemos si corresponde a su autoría. Ahora corresponde al Ministerio Público y a la Policía avanzar en las investigaciones para determinar si es cierto o no, y si existen otras personas que estaban interesadas en que Luis Jorge Martínez perdiera la vida”, concluyó.