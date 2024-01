Familia del gobernador Camacho denuncia 'presiones y seguimientos' por parte del Gobierno

Cargando...

En un revelador video difundido recientemente, Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador de Santa Cruz, hizo una denuncia en la que señala que su familia está siendo víctima de presiones y seguimientos por parte del Gobierno.

"Queremos denunciar que estamos siendo víctimas de presiones y de seguimientos, y responsabilizamos al Gobierno y su fuerza de seguridad de esta situación irregular e ilegal", declaró enfáticamente Camacho Parada en el video.

Camacho Parada, quien ha tomado la vocería de su padre en diversas ocasiones, afirmó que esta situación busca debilitar la moral y resistencia de su progenitor, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro en La Paz.

El joven afirmó que, "todos los hijos y familiares del gobernador Luis Fernando Camacho no desempeñan funciones públicas y se dedican a actividades privadas". Además, enfatizó que la presión sobre su familia no solo es vengativa, sino también inútil, ya que no lograrán doblegar la lucha de su padre.

"La idea de doblegar a mi padre en su lucha, presionando a sus hijos y su familia no solo es una actitud vengativa, pero también inútil porque no conseguirán nada", añadió.

"Hacemos pública esta situación por si algo llegara a pasarnos, para que la opinión pública y los cruceños conozcan la forma en que está actuando el gobierno y sepan quiénes son los responsables", concluyó Luis Fernando Camacho Parada.

