Policial

Felcc recupera celulares robados en operativo y los exhibirá desde el lunes en Cochabamba

Los usuarios solo deberán presentar el registro de la empresa telefónica que permita verificar el número de IMEI del celular al momento del robo para la devolución.

Cristina Cotari

22/01/2026 10:42

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba informó que recuperó 46 celulares iPhone durante un operativo en el barrio Chino, donde también se secuestraron 79 mil bolivianos, presuntamente ligados a la venta de dispositivos robados.

El director de la Felcc, Johnny Coca, explicó en que el operativo incluyó cuatro allanamientos tras detectar que algunos teléfonos emitían señal en kioscos del sector. En la intervención se aprehendió a una persona.

Señaló que se han recuperado 145 celulares robados, sumando los 48 del año pasado, 51 del anterior y los 46 recientes. Sin embargo, a la fecha solo se han devuelto 40 dispositivos, ya que algunos propietarios no recuerdan su contraseña o no realizaron la denuncia correspondiente.

Foto: Red Uno

Para agilizar la devolución, Coca dijo que  la Felcc coordinó con la Fiscalía. Los usuarios solo deberán presentar el registro de la empresa telefónica que permita verificar el número de IMEI del celular al momento del robo. Con este dato, se elaborará un informe, se tomará una breve declaración y el teléfono será devuelto de manera inmediata.

 

“Con el registro de la empresa telefónica será suficiente para recuperar los celulares. Solo se requiere presentar la denuncia con el número de IMEI correspondiente”, añadió.

La autoridad policial recomendó no comprar celulares robados, ya que podrían estar vinculados a delitos.

Todos los celulares recuperados estarán exhibidos desde el lunes para que los propietarios puedan reconocerlos y retirarlos.

