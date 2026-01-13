Felman Gómez se lanza a la Alcaldía de San Ignacio con un proyecto renovador

La política en San Ignacio de Velasco busca renovarse, y un nuevo rostro irrumpe con fuerza en el escenario municipal. Felman Gómez, de 42 años, Ignaciano Chiquitano, se presenta por primera vez como candidato a la alcaldía, motivado por el deseo de generar un cambio positivo para su gente.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Hay una nueva y gran necesidad en el municipio de San Ignacio a nivel político, y eso es lo que hoy me ha traído el sentimiento de poder hacer algo también, no solamente por mí. Tengo que pensar en mi gente, y el mecanismo que creo que es necesario para poder hacer algo por mi región, por mi municipio, es a través de la política”, afirmó Gómez.

El candidato propone un plan de desarrollo basado en tres pilares: industrialización para generar empleos, acceso al agua y fortalecimiento de la seguridad jurídica para los inversionistas.

“Vamos a manejar tres pilares fundamentales, porque lo que queremos aquí es que San Ignacio empiece a crecer a través de la industria también", enfatizó.

"Por supuesto necesitamos agua, sabemos que el municipio de San Ignacio es un municipio carente de este recurso, vamos a trabajar mucho en el tema agua, mucho en el tema energía y, por supuesto, también vamos a consolidar la seguridad jurídica para los empresarios que se animen y se atrevan a poder ayudarnos con este nuevo desafío”, explicó.

Gómez confía en que la industrialización atraerá inversiones y creará fuentes de trabajo en el municipio.

Acompañado de un equipo joven, diverso y oficialmente habilitado por el Tribunal Electoral, el candidato asegura que la unidad será clave para construir un municipio fuerte.

“Nosotros abiertamente hemos expresado que somos un equipo integrador. Realmente me atrevo a decir que, a través de la unidad, vamos a fortalecer y empoderar al municipio de San Ignacio”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play