Fiscalía cita a Sosa en calidad de testigo por el caso ítems fantasmas

Santa Cruz - Bolivia

La comisión de fiscales emitió una citación en calidad de testigo para la exalcaldesa de la Alcaldía cruceña, Angélica Sosa, en el marco de las investigaciones por el caso ítems fantasmas.

"Ella (Angélica Sosa) no está denunciada, los investigadores asignados al caso coordinarán con los testigos la fecha y hora para la toma de declaración", dijo la fiscal Marcela Terceros, miembro de la comisión que indaga el caso.

Terceros informó que hasta la fecha seis personas figuran en calidad de denunciados, entre ellas Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña; su hermano Guillermo Parada; Javier Cedeño, Julio Herbas; Javier Carrasco Montero; además de otras seis citaciones en calidad testigo para otros involucrados.

Los delitos que se investigan son legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al Estado, ante la creación de 800 ítems fantasmas.

El Ministerio Público recolecta indicios en el cuadernillo de investigación, entre ellos el registro de patrimonio de Antonio Parada, por su incremento muy desproporcional de su patrimonio.

En ese sentido, señaló que se ha solicitado a Migración información sobre el flujo de viajes que ha tenido Antonio Parada, el principal investigado en este caso.

Yolanda Aguilera, también miembro de la comisión de fiscales, anunció que la próxima semana recibirán la declaración de Valeria Rodríguez, ex esposa de Antonio Parada.

A través de un post en su cuenta Facebook, Sosa afirmó que continúa en el país, que se someterá a investigación de cualquier tipo y exige que sea amplia y profunda con relación a los supuestos ítems fantasmas creados durante su gestión.

“Por la gracia de Dios, todas las noches duermo tranquila, por ello no tengo temor a ningún proceso. Agradezco el apoyo moral que he recibido de miles de personas que me han hecho llegar en estos últimos días, eso me compromete a seguir adelante y afrontar con mayor fortaleza las malas intenciones de personas inescrupulosas”, dijo la exalcaldesa.

Al mediodía de este sábado, Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, dijo que desconocían algún tipo de orden de citación, sin embargo, aseguró que ella se presentará a declarar las veces que sea necesario aclarando que Antonio Parada Vaca, el principal investigado en el caso, no fue director de Recursos Humanos durante la gestión de su defendida.

"Antonio Parada no fue director de Recursos Humanos durante su gestión, él fue director de Recursos Humanos hasta el 2018. La señora Angélica asume en 2020, pero ella sí puede brindar su declaración", explicó Justiniano.

El jurista recalcó que Sosa puede explicar cómo se elaboran las planillas, las cuales pasan por una serie de funcionarios que no fueron contratados durante su gestión ni la del exalcalde Percy Fernández.