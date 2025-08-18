Fiscalía General reporta 131 casos investigados, dos relacionados con delitos electorales

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que durante las elecciones generales en Bolivia se registraron 131 casos a investigar antes, durante y después de la jornada electoral. De ese total, dos están relacionados directamente con delitos electorales.

La autoridad destacó que, pese a los hechos reportados, el desarrollo de la jornada fue considerado pacífico.

“Es importante mencionar que se conocieron 131 casos a investigar y dos de ellos corresponden a delitos electorales. En la mayoría, se trató de hechos ordinarios como violencia, conducción peligrosa y personas que manejaban en estado de ebriedad”, señaló Mariaca desde la capital del país, Sucre.

Según el informe de la Fiscalía General del Estado, los departamentos de La Paz y Santa Cruz concentraron 65 casos, entre los que también figuran tentativas de feminicidio en Tarija. Varios de los hechos derivaron en aprehensiones y audiencias cautelares.

El fiscal general también destacó que se cumplió con diferentes mandamientos de aprehensión emanados por autoridades competentes, principalmente relacionados con asistencia familiar y otros delitos comunes, en los cuales actuó la Policía Boliviana.

Mariaca resaltó, sin embargo, que la jornada electoral transcurrió con la tranquilidad que esperaba la ciudadanía.

“Se ha tenido paz en las urnas, con la mayoría de la población a la espera de los resultados. Desde la Fiscalía General consideramos que fue una jornada satisfactoria, con un nivel de conflictividad bajo”, afirmó.

