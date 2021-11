Gobernación cruceña sostiene que Ley 342 "representa un duro atentado a las autonomías"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La Gobernación de Santa Cruz se pronunció la tarde de este miércoles en relación a la Ley 342 del Plan de Desarrollo 2021-2025 que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que pasó hasta el Ejecutivo para que sea promulgada.

Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, afirmó que la Ley 342 "representa un duro atentado contra las autonomías", no sólo departamentales, si no afecta a los municipios y universidades, pues considera que desde el nivel central se impone una planificación que no toma en cuenta la participación de las entidades territoriales autónomas ni las necesidades de la población.

"Queremos anunciar que en la elaboración del Plan de Desarrollo 2021-2025 no contó con la participación de las gobernaciones, municipios ni universidades y representa un atentado para las autonomías", recalcó Suárez en conferencia de prensa.

Enfatizó en el caso de las gobernaciones, la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 300, Numeral 32, establece que la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo económico y social departamentales corresponden a los Gobiernos Autónomos Departamentales.

“Si bien ahora tenemos la posibilidad de realizar esos planes, con esta ley nos corta la posibilidad de que en el fondo estos planes sean integralmente desarrollados por los gobiernos autónomos departamentales, porque nuestros planes deberán ceñirse a lo establecido por este Plan de Desarrollo Económico y Social, lo cual es evidentemente un atentado contra las autonomías departamentales”, aseveró.

Suárez dejó en claro que la Ley también atenta contra la funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya que usurpa funciones de esta, dado que se otorga poder al Ejecutivo nacional ante la posibilidad de modificar este Plan a través de Decreto Supremo, sin necesidad de acudir a la ALP para que con otra ley se modifique este Plan de Desarrollo Económico y Social.

El secretario de Justicia, anunció que los parlamentarios de Creemos están analizando las acciones pertinentes y legales para poder revertir esta situación, que sin duda representa un atentado totalmente directo contra la autonomía.