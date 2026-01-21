Gobernador confirma pago de sueldos del sector salud a partir de mañana

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que a partir de mañana se pagarán los sueldos de todos los trabajadores del sector salud y de la Gobernación, luego de un retraso que, según explicó, se debió a demoras en las transferencias del Ministerio de Economía.

“Lamentablemente, el ministro de Economía tardó en hacer las transferencias. Es una deuda que arrastramos desde el 2026”, indicó Camacho, añadiendo que los pagos se realizarán mediante un débito directo del Ministerio de Economía a la Gobernación.

El gobernador también recordó que todo lo que demanda el sector salud, aparte de los sueldos, corresponde al municipio, precisando que la administración departamental cumplirá con los pagos correspondientes únicamente al personal bajo su jurisdicción.

El anuncio se produce mientras el sector salud mantiene un paro de 96 horas y una huelga de hambre, en demanda de pagos pendientes y mejores condiciones laborales.

