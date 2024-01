Gobierno confirma vigencia del PGE 2024, sin aprobación de la Asamblea

Cargando...

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 rige desde el martes 2 de enero, al no encontrar consenso y ser aprobado en el Legislativo.

“La Constitución Política del Estado es clara y establece que la Asamblea tiene alrededor de 60 días para aprobar el presupuesto y en caso de no aprobarse se dará por aprobado, así señala de manera textual la Constitución Política del Estado”, declaró.

El 16 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2024, y lo remitió al Senado para su respectivo tratamiento.

El 20 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley y lo devolvió a la Cámara de Diputados para su consideración.

De esta manera, se modificaron los artículos 7 y 8 y se incorporó una enmienda en el artículo 14, pese a que la norma ya había sido ajustada por la Cámara de Diputados.

Según procedimiento, esa instancia tenía dos opciones: rechazar o aprobar el documento, en caso de que sea refutado iba a ser tratado por el pleno de la Asamblea Legislativa.

Sin embrago, el fin de semana pasado, Choquehuanca emitió un comunicado en el que informó la vigencia del receso parlamentario, pese a que tal medida había sido rechazada en la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa.



“Debemos recordar que no es la primera vez que ocurre esto, ha pasado con el caso del presupuesto de 2010, si no me equivoco, es un procedimiento que está establecido en la Constitución y que se aplicó anteriormente. Entonces, va a seguir un similar proceso que se ha tomado en años anteriores”, añadió Cusicanqui.

