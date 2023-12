Gobierno rechaza 'tractorazo' de cañeros y asegura que se convocó al diálogo por el etanol

Santa Cruz, Bolivia

El gobierno reiteró su convocatoria al diálogo al sector de cañeros para analizar el precio del etanol, tras el anuncio de un 'tractorazo' para el 13 de diciembre.

"La convocatoria al diálogo continúa abierta, sobre todo a deponer ese tipo de actitudes. Un 'tractorazo', medidas de presión que, en estos momentos en que el sector productivo necesita revitalizarse, peor aún a fin de año, no son oportunas. No debe ser castigado el sector productivo, menos Santa Cruz", afirmó la asesora del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Rocío Molina, en entrevista con Que No Me Pierda.