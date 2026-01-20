Golpe al narcotráfico: destruyen 25 viveros de marihuana en Potosí

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyó 25 viveros activos de marihuana en la comunidad de Lagunillas, provincia Rafael Bustillos del departamento de Potosí, colindante con Oruro, causando una afectación económica al narcotráfico estimada en 10,7 millones de dólares.

El operativo se ejecutó la madrugada del 19 de enero de 2026, en el marco de una Orden de Operaciones, con la participación de 40 efectivos del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE) Occidente, apoyados por ocho patrullas y con la presencia del Fiscal de Sustancias Controladas de Oruro.

“Por los municipios de Llallagua, Uncia y Lagunillas, además del poblado de Cala Cala, se encontraron 25 invernaderos de marihuana en crecimiento y se procedió a la quema correspondiente”, informó el fiscal de Oruro, Aldo Morales.

Más de 71 toneladas incineradas

Según el informe oficial, las plantaciones se encontraban en zonas de difícil acceso, contaban con sistemas de riego y presentaban plantas que alcanzaban hasta tres metros de altura. Tras la verificación, se procedió a la destrucción e incineración de más de 71 toneladas de marihuana en estado natural.

Durante el operativo, la situación se tornó tensa cuando comunarios detonaron dinamita, generando un ambiente hostil que obligó a los efectivos policiales a replegarse por razones de seguridad.

Sin aprehendidos

No se registraron personas aprehendidas; sin embargo, se secuestraron tres plantas de marihuana como muestra, con un peso total de 12.750 gramos, para sustentar la investigación.

Las autoridades señalaron que la presencia de viveros de marihuana en el altiplano se ha evidenciado con mayor fuerza tras los conflictos registrados en 2025 en la región de Llallagua, específicamente en un sector conocido como “México Chico”, donde también se detectaron plantines sembrados en invernaderos.

