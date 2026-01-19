Subnacionales 2026: Orlando Peña propone descentralizar los recursos de la capital

Orlando Peña, fabricante cruceño y dirigente vecinal, busca llegar a la Alcaldía con una propuesta basada en el trabajo propio.

El candidato destaca su perfil de emprendedor y su compromiso con la familia indicando: “soy microempresario, hacemos zapatos al pormayor, también fabricamos maletas que exportamos a otros departamentos. Tengo 37 años, soy dirigente vecinal de la Federación de Juntas Vecinales, tengo una esposa y un hijo”.

Peña denuncia el abandono del casco viejo y la falta de servicios en las zonas más alejadas de la ciudad. Su plan busca equilibrar el desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida de cada vecino: “Hoy en día en nuestro municipio vivimos dos realidades el centro de la ciudad está destruido, necesitamos recuperar los parques recreativos culturales, también fuera del quinto anillo se tiene que trabajar por los barrios que necesitan desarrollo, salud, educación para tener una mejor calidad de vida de nuestros vecinos”.

Para eliminar la burocracia, propone que las Subalcaldías manejen sus propios recursos y den soluciones inmediatas.

El candidato apuesta por la transparencia total para optimizar la atención en salud y educación: “Propongo cero corrupción, más transparencia, necesitamos descentralizar los recursos para que las Subalcaldías puedan atender de manera inmediata las demandas vecinales, mejorar la educación y la salud”.

Finalmente, el proyecto se enfoca en llevar pavimentación y orden técnico a los barrios que han crecido sin planificación. Peña asegura que es tiempo de que la modernidad llegue a todos los distritos cruceños: “Necesitamos llevar planificación y desarrollo a los barrios más alejados, pavimentación, que puedan tener regulación. Es momento de que los barrios salgan adelante desarrollen y tengan todas las condiciones para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano”.

