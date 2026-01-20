Caso Ingrid: su pareja confesó cómo ocurrió el crimen y aceptó 30 años de cárcel

Avanza la investigación por el feminicidio de Ingrid Liliana C., de 30 años, quien fue hallada sin vida y con signos evidentes de violencia en la habitación que compartía con su pareja, en el municipio de Sacaba, Cochabamba. El caso ha causado profunda conmoción y se convirtió en el primer feminicidio registrado en el departamento en 2026.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que el principal acusado confesó de manera detallada el crimen durante su declaración informativa ante el Ministerio Público.

“Inicialmente, esta persona establece que los hechos se produjeron por motivos pasionales, asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Ha declarado la fecha, la data, el cómo y la forma en que terminó con la vida de la víctima”, señaló Tejerina.

Autopsia confirmó muerte por asfixia

De acuerdo con el informe forense, Ingrid murió por asfixia mecánica provocada por un agente externo, lo que confirmó la hipótesis de feminicidio. El cuerpo de la víctima fue encontrado cubierto con frazadas, luego de que su familia forzara el ingreso al inmueble ante su prolongada desaparición.

Con los primeros indicios y tras constatar la ausencia de la pareja, se activó un operativo de búsqueda que culminó con su aprehensión en horas de la tarde del día anterior, siendo posteriormente trasladado a dependencias policiales y del Ministerio Público.

Procedimiento abreviado y pena máxima

Tras confesar el crimen, el imputado decidió someterse voluntariamente a un procedimiento abreviado, aceptando una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

“Vamos a complementar la declaración con otros elementos probatorios para solicitar una sentencia pronta y oportuna en el marco del procedimiento abreviado”, explicó el fiscal departamental.

El Ministerio Público indicó que, dentro de los plazos legales, se presentará al acusado ante la autoridad jurisdiccional para formalizar el proceso.

Dos niños quedan en la orfandad

Ingrid Liliana deja dos hijos menores, quienes aún no conocen la noticia de la muerte de su madre. Su familia exige justicia y la aplicación de la máxima sanción, señalando que el crimen truncó no solo una vida, sino también los sueños y el futuro de sus hijos.

El caso permanece en reserva mientras continúan las diligencias investigativas, en un contexto donde las autoridades reiteran el llamado a no normalizar la violencia contra las mujeres y a reforzar las acciones de prevención.

