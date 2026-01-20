Salud y Caminos: El plan de Orlando Callisaya para conectar las 20 provincias paceñas

Con la energía de una nueva generación y el respaldo de sus raíces en el municipio de Achacachi, Orlando Callisaya ha oficializado su candidatura para la Gobernación del departamento de La Paz.

El profesional en medicina veterinaria, nacido en 1989, se presenta como una alternativa joven que busca modernizar la gestión departamental, impulsado por el apoyo de su familia y un conocimiento directo de las necesidades rurales y urbanas de la región paceña.

La columna vertebral de la propuesta de Callisaya es la integración territorial. El candidato sostiene que el desarrollo de La Paz está frenado por la falta de infraestructura vial, por lo que su proyecto apunta a consolidar una red caminera que una los puntos más distantes del departamento.

“Conozco mi departamento y estoy enamorado de mi pueblo, de mis 20 provincias, la ciudad de El Alto y Nuestra Señora de La Paz”, manifestó Callisaya al explicar su intención de conectar desde la provincia Abel Iturralde y Larecaja con las zonas urbanas.

En cuanto a la salud, Callisaya ha identificado una carencia crítica en la urbe alteña. Su programa de gobierno plantea la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con una estructura moderna y equipamiento de última generación, para aliviar la saturación de los centros actuales.

Mira la programación en Red Uno Play