Hallan un hombre muerto con una herida en la cabeza en plena vía pública del mercado Los Pozos

Santa Cruz, Bolivia

Una persona en situación fue encontrada sin vida en plena vía pública con una herida en la cabeza, en la calle Aroma, zona del Mercado Los Pozos en Santa Cruz. El hombre aún no ha sido identificado. El hecho se registró la mañana de este lunes 20de marzo. La Policía llegó hasta la escena sangrienta e inició las investigaciones del caso.

Según se conoce, una transeúnte alertó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo, el cual presentaba lesiones en la cabeza.

“Yo estaba circulando por esta zona en la madruga cuando de pronto lo veo al caballero echado y me acerco a tomarle el pulso porque vi mucha sangre en el piso, al percatarme que no tenía signos vitales, empecé a llamar a la ambulancia desde donde me dijeron que llame al 110”, relató un testigo. Añadió que “desde la 03:00 hasta las 9:00 que recién llegó un oficial de la Policía”.