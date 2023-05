Hombre es hallado muerto en un alojamiento, despues de salir con su enamorada

La Paz

Un hombre de 31 años fue hallado muerto al interior de un alojamiento en la ciudad de La Paz, el mismo salió con su enamorada a compartir bebidas alcohólicas, posteriormente se dirigieron a un alojamiento ubicado en la avenida América de la ciudad de La Paz, donde se predisponían a pasar la noche.

En horas de la mañana el sujeto habría aparecido muerto, según la enamorada él cayó presuntamente de las escaleras y falleció.

Según la familiar su hermano sufría agresiones físicas de manera constante, por lo que no creen que el hombre habría muerto por una caída.

Se niegan a creer el relato de la enamorada, ya que les habrían informado que el hombre estuvo agonizando y no fue auxiliado.

“Yo creo que ella lo ha golpeado y lo mató, porque entonces ella no me lo auxilio, dicen que él estaba vivo, por qué ella no lo llevó al hospital, ella no lo ayudó”, aseveró la hermana del fallecido.