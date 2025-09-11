Imágenes muestran el momento en que dos jóvenes son atropellados en San Benito (Video)

La noche de este miércoles, alrededor de las 22:00, un aparatoso accidente de tránsito conmocionó a la población de San Lorenzo, municipio de San Benito (Cochabamba). Imágenes enviadas a nuestro medio muestran segundos antes del trágico hecho a dos jóvenes caminando por la vía, para luego capturar el momento exacto en que una flota los arrolla, provocando heridas graves.

El accidente ocurrió cuando los dos jóvenes caminaban por la vía, como muestran las imágenes. De manera repentina, una flota pasó a gran velocidad y los atropelló. El impacto fue tan fuerte que ambos quedaron gravemente heridos, mientras el conductor se daba a la fuga.

Según denuncias de testigos, el conductor de la flota involucrada se dio a la fuga inmediatamente tras el impacto, dejando a los jóvenes tendidos en la calle. La magnitud del accidente ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen a la Policía y a las autoridades que se inicie de inmediato la búsqueda del responsable.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud cercano, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones. El hecho ha encendido la alerta en la comunidad, que pide justicia y medidas para evitar que hechos similares queden impunes.

