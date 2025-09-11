TEMAS DE HOY:
patrullaje Robo de baterías Caso Decretazo

35ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Imágenes muestran el momento en que dos jóvenes son atropellados en San Benito (Video)

En las imágenes se puede ver el momento en que los jóvenes caminaban por la vía.

Ligia Portillo

11/09/2025 12:52

Imágenes muestran el momento en que dos jóvenes son atropellados en San Benito (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de este miércoles, alrededor de las 22:00, un aparatoso accidente de tránsito conmocionó a la población de San Lorenzo, municipio de San Benito (Cochabamba). Imágenes enviadas a nuestro medio muestran segundos antes del trágico hecho a dos jóvenes caminando por la vía, para luego capturar el momento exacto en que una flota los arrolla, provocando heridas graves.

El accidente ocurrió cuando los dos jóvenes caminaban por la vía, como muestran las imágenes. De manera repentina, una flota pasó a gran velocidad y los atropelló. El impacto fue tan fuerte que ambos quedaron gravemente heridos, mientras el conductor se daba a la fuga.

 

Según denuncias de testigos, el conductor de la flota involucrada se dio a la fuga inmediatamente tras el impacto, dejando a los jóvenes tendidos en la calle. La magnitud del accidente ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen a la Policía y a las autoridades que se inicie de inmediato la búsqueda del responsable.

Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud cercano, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones. El hecho ha encendido la alerta en la comunidad, que pide justicia y medidas para evitar que hechos similares queden impunes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD