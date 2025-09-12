[Imágenes sensibles] Motociclista muere tras ser arrollado por un camión en el centro de La Paz

El terrible hecho se registró en la avenida Montes y Pucarani, un motociclista llegó a impactar con un camión, el conductor cayó al piso y fue arrollado por el vehículo de cuatro ruedas y perdió la vida de manera instantánea.

Según el reporte preliminar, tras caer al suelo, el motociclista fue arrollado por el camión, testigos del incidente aseguraron que el motorizado pasó sobre el cuerpo del joven de aproximadamente 30 años.

“Fue en unos segundos, escuché el ruido y me di la vuelta, el camión chocó con la moto, y el chofer de la moto cayó delante del auto, y no ha frenado y le ha pasado por encima del cuerpo, las dos llantas pasaron sobre su cuerpo”, relató uno de los testigos.

Testigos relataron que el motociclista contaba con el casco de seguridad en la cabeza, y este también terminó debajo del motorizado.

Personal de la Dirección de Tránsito llegó hasta el lugar para investigar el hecho.

