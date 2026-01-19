TEMAS DE HOY:
Mujer asesinada en Puerto Quijarro accidente vehicular Néstor Huanca Chura

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan caso de hombre quemado y abandonado en Ivirgarzama

El hombre presentaba quemaduras en más del 50% del cuerpo y estaba maniatado. Fue auxiliado en estado crítico en el trópico de Cochabamba.

Cristina Cotari

19/01/2026 12:40

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Un hombre con quemaduras de gravedad fue auxiliado la madrugada del sábado 17 de enero hasta el hospital central de Ivirgarzama, en el municipio de Puerto Villarroel, trópico de Cochabamba, tras haber sido abandonado frente a la Policía Seccional, según el informe oficial.

La víctima fue identificada como Cristian Rodríguez Flores. Presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo y se encontraba maniatado con un cinturón.

Según versiones preliminares, Rodríguez habría sido retenido la noche del 16 de enero por pobladores de Valle Ibirza, quienes lo acusaban de ser el presunto autor del robo de un vehículo.

Posteriormente, fue trasladado a la población de Valle Sajta y luego movilizado hasta Ivirgarzama, donde fue dejado en condiciones críticas frente a la unidad policial local.

Una vez ingresado al centro médico, el médico de turno informó que el paciente tenía quemaduras en más del 50% del cuerpo, por lo que se activó atención inmediata de emergencia.

La Policía abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho, el origen de las lesiones y establecer si existió un posible ajusticiamiento irregular.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD