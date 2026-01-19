Investigan caso de hombre quemado y abandonado en Ivirgarzama

Un hombre con quemaduras de gravedad fue auxiliado la madrugada del sábado 17 de enero hasta el hospital central de Ivirgarzama, en el municipio de Puerto Villarroel, trópico de Cochabamba, tras haber sido abandonado frente a la Policía Seccional, según el informe oficial.

La víctima fue identificada como Cristian Rodríguez Flores. Presentaba quemaduras en distintas partes del cuerpo y se encontraba maniatado con un cinturón.

Según versiones preliminares, Rodríguez habría sido retenido la noche del 16 de enero por pobladores de Valle Ibirza, quienes lo acusaban de ser el presunto autor del robo de un vehículo.

Posteriormente, fue trasladado a la población de Valle Sajta y luego movilizado hasta Ivirgarzama, donde fue dejado en condiciones críticas frente a la unidad policial local.

Una vez ingresado al centro médico, el médico de turno informó que el paciente tenía quemaduras en más del 50% del cuerpo, por lo que se activó atención inmediata de emergencia.

La Policía abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho, el origen de las lesiones y establecer si existió un posible ajusticiamiento irregular.

