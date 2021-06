Jhonny Fernández garantiza que habrá Bono Estudiantil este año

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, aseguró que el pago del Bono Estudiantil está garantizado para este año (2021), que se encuentra trabajando en las formas para poder hacerlo efectivo, por lo que está avanzando en las gestiones y aguardando documentación de la Dirección Departamental de Educación (DDE), que se debe entregar a la entidad financiera, como los datos del padre o tutor de cada estudiante.

Por otro lado, el edil cruceño se refirió al proceso que la municipalidad adelanta contra la ex alcaldesa Angélica Sosa e indicó que no brindará información sobre el proceso para no entorpecer las investigaciones, y agregó que espera que el Ministerio Público realice un trabajo responsable.

El pago del Bono Escolar en Santa Cruz de la Sierra se realizará en el mes de julio, según la Alcaldía Municipal, aunque el pago debía ser en el mes de junio, pero aún se encuentran cerrando un convenio con una entidad financiera.

El pago del bono, que será de Bs 350, está dirigido a estudiantes del nivel inicial y primaria.