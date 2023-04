Joven asegura que lo inculparon de robo en una fiesta

El joven afectado, quien asegura ser inocente, relató este lunes a Notivisión que, fue inculpado por el delito de robo en una fiesta, después de compartir bebidas con dos sujetos a quienes no conocía.

“Estaba en compañía de mis amigos cuando en un local, ahí es donde se acercan dos personas y entablamos negociación, el tema es que ellos han cometido un delito yo no sabía, me pasan un teléfono celular a guardar, lo hago, pero luego me doy cuenta y devuelvo”, relató el joven.