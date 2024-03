Joven fue secuestrado para obligar a su madre a pagar una deuda; ella fue detenida por estafa

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un operativo exitoso, las autoridades de Santa Cruz han desmantelado una peligrosa banda criminal involucrada en el secuestro de un joven de 23 años. El incidente tuvo lugar el pasado 5 de marzo en el barrio Bajío, km.6, donde el joven fue abordado después de salir de un alojamiento.

El secuestro fue perpetrado debido a una deuda económica que la madre del joven mantenía con la organización criminal. Se reveló que la deuda ascendía a 240 mil bolivianos, de los cuales una parte había sido pagada, pero quedaban pendientes 140 mil bolivianos.

La rápida intervención de la policía, tras detectar la comunicación fluida entre uno de los captores y la madre del joven, fue crucial para desarticular la red delictiva. Se logró la aprehensión de todos los involucrados, incluida la madre del joven, quien estaba vinculada a una serie de delitos de estafa en la región.

Los aprehendidos fueron identificados como Yordi Yoel M. C., Cesar Daniel V. H., Jorge Humberto C. C., Leonardo S. S. y Juliana Angela A. C..

Según la investigación César V. fue identificado como el encargado de vigilar la zona para asegurarse de la ausencia de policías durante la transacción, mientras que Humberto C. C. era responsable de recibir y contar el dinero.

El vehículo en el que se encontraban los secuestradores fue interceptado en el tercer anillo, lo que permitió la captura de los involucrados en flagrancia. Además, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la doble vía a La Guardia, se confiscó una suma significativa de dinero, tanto en bolivianos como en pesos argentinos.