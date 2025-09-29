La mujer que chocó y volcó es de la tercera edad y se dirigía a un centro médico, según su yerno

Una mujer de la tercera edad protagonizó un accidente de tránsito este lunes en la intersección de las calles Beni y Arenales, en pleno centro de la ciudad. La conductora, que viajaba sola, presuntamente perdió el control de su vehículo blanco, impactó contra una vivienda y terminó volcando en plena vía.

Un efectivo policial que acudió al lugar informó: “A denuncia de los transeúntes me constituí aquí para verificar un hecho de tránsito, choque a objeto fijo con daños materiales y vuelque. La conductora se encontraba sola y fue trasladada a un centro médico”.

El uniformado señaló que la mujer se dirigía a un centro médico para realizarse un chequeo de salud y que no se confirmó que circulase a exceso de velocidad.

Por su parte, Oscar Coronado, yerno de la conductora, indicó que “ella está bien, está en la clínica. Es una persona de la tercera edad. No sé si se le habrá cruzado algún animal, persona o algo, pero lo importante es que está bien”.

Al ser consultado sobre su destino, Coronado aclaró: “Sí, se dirigía a hacerse algunos análisis rutinarios”.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente, mostrando cómo el vehículo impacta contra la vivienda antes de terminar volcado.

