La UMSA no participará en la movilización a favor de Camacho, la UAGRM sí

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) no participará en la movilización convocada para la tarde de este martes para pedir la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pero la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) sí se sumará a la movilización.

El rector de la UMSA, Óscar Heredia, explicó que esa casa de estudios superiores no defiende personas, pero sí principios y por ello se determinó no participar de la medida de presión.

“La UMSA no ha expresado en su Consejo Universitario la movilización. No estamos de acuerdo con la violencia venga de donde venga y que la represión policial violenta no es acorde a la democracia”, argumentó.

Ente tanto, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, confirmó su participación en la movilización, además indicó que la universidad cruceña determinó pasar clases en puertas de instituciones públicas como medida de protesta para rechazar la detención del gobernador Camacho.

