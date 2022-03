“Le guste o no le guste a la rosca, me van a tener que aguantar hasta 2025”, dijo Cuellar al MAS

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar calificó este viernes de “arbitraria” su expulsión, anunciada el pasado miércoles por el vicepresidente del MAS Gerardo García y el titular del Tribunal de Ética y Disciplina de la organización política, Feliciano Vegamonte, quienes señalaron que se tomó la determinación debido a que el diputado, habría difamado a dirigentes y desprestigió a ese instrumento político.

“Decirle a esa vieja rosca, que este diputado no va a renunciar porque yo soy masista antes que Evo sea presidente. (...) Le guste o no le guste a la rosca, me van a tener que aguantar hasta el 2025”, manifestó Cuéllar.