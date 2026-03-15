Le roban 170 mil bolivianos tras ser presuntamente ‘pildoreado’ en un lenocinio de Oruro

Un viaje desde Challapata a Oruro se transformó en una pesadilla financiera para un hombre que fue captado por una desconocida y quien aceptó ir a un lenocinio con ella. "Una joven de la zona me invita a un local y adentro ella me indica que tiene su habitación", relató la víctima sobre el inicio del incidente.

Tras pedir dos cervezas, el afectado cayó en un estado de inconsciencia que, según indica, fue aprovechado para sustraerle su celular y 170 mil bolivianos. "No sé qué habrá colocado a mi bebida, no me he dado cuenta, me sustrajo todas mis pertenencias", explicó el hombre visiblemente afectado por el suceso.

La desesperación se ha apoderado del ciudadano, quien asegura que el capital robado es el fruto de años de esfuerzo y sacrificio personal. Al respecto, el denunciante manifestó: "He ahorrado de toda mi vida, tengo deudas; yo quisiera que me devuelvan mi dinero".

"Espero que me devuelvan, no hay ningún aprehendido", concluyó el afectado.

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