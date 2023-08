“Les rogué atención a todos”. Hombre murió en un taxi en puertas del Hospital Francés

Santa Cruz, Bolivia

La denuncia por presunta negligencia médica fue realizada por la esposa de Freddy Cruz de 59 años, la mujer llevó de emergencia a su marido hasta el Hospital Francés y asegura que le negaron la atención.

“Le he traído para que me lo oxigenen, no le quisieron oxigenar, yo les he rogado a todos, lo dejaron masomenos 20 minutos ahí, hasta que murió en el auto”, cuenta con mucho dolor María Cono, esposa del fallecido.