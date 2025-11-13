TEMAS DE HOY:
Policial

“Lo golpearon con piedra en el rostro hasta matarlo”: Riñas y peleas terminaron en tragedia

Una riña en el Distrito 8 de la zona Tarapacá acabó en tragedia cuando un hombre fue golpeado con piedras hasta perder la vida; dos jóvenes fueron aprehendidos por el crimen.

Red Uno de Bolivia

13/11/2025 9:20

Foto: Red Uno
El Alto

Una pelea entre bebedores consuetudinarios en la zona Tarapacá, Distrito 8 de El Alto, terminó en tragedia este martes, cuando un hombre fue brutalmente golpeado en el rostro con piedras hasta fallecer.

La Policía identificó y aprehendió a los dos agresores, de 18 y 24 años. Según informó el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Yoshiro Armedia, el reporte policial indica que los atacantes utilizaron tres piedras para golpear a la víctima, ocasionándole múltiples lesiones en el rostro que le provocaron la muerte.

“Las piedras tenían manchas de sangre, lo que evidencia la violencia del ataque”, señaló Armedia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente, mientras que los agresores, tras ser identificados, fueron arrestados por la Policía. Ambos jóvenes, catalogados como bebedores consuetudinarios, presentaban manchas hemáticas en sus zapatillas, lo que los vinculaba directamente con el crimen.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron que los bebedores consuetudinarios suelen protagonizar conflictos que en ocasiones derivan en actos de violencia extrema.

 

