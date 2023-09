“Me clavó el cuchillo en el pecho y me sacó de un mordisco un pedazo de oreja”, víctima de intento de feminicidio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un acto de valentía y determinación que conmovió a la población de Santa Cruz, Kimberly E.V., logró escapar de un ataque violento por parte de su expareja, Julio AGR, evitando así convertirse en otra víctima de feminicidio. El incidente ocurrió en un alojamiento, donde Kimberly había acudido tras recibir una llamada de Julio A.G.R., quien la citó bajo pretextos engañosos.

Según el estremecedor relato de Kimberly, ella llegó al alojamiento en respuesta a la llamada de Julio, quien le había informado que había tenido una discusión con su madre y necesitaba un lugar donde quedarse. Sin embargo, al llegar, Kimberly se dio cuenta de que Julio estaba bajo la influencia de las drogas y se encontraba en un estado emocional altamente volátil.

El parricida Julio A.G.R., y Kimberly E.V., víctima de intento de feminicidio. FOTO: NTV/RED UNO.

“Me llamó en la mañana y me citó, me dijo que discutió con su madre y que ella lo botó y que se iba a quedar en un alojamiento, cuando llegué estaba acostado en la cama, me di cuenta que estaba bajo influencia de drogas. Me dijo que estaba cansado de ser el dolor de cabeza de sus padres, cuando me levanté para fijarme la hora. Me di la vuelta y él se me vino encima, no habíamos discutido ni nada, de pronto se me abalanzó, no me dijo nada, ni me amenazó, directamente agarró el cuchillo y me lo clavó en el pecho”, relató Kimberly, en exclusiva a NOTIVISIÓN.

La víctima describió el momento en que Julio A.G.R., la atacó de manera abrupta y sin previo aviso, clavándole un cuchillo en el pecho. A pesar de la brutal agresión, ella luchó valientemente durante aproximadamente media hora para desarmar a su agresor y evitar una tragedia aún mayor. En medio del forcejeo, sufrió cortes en las manos y una parte de su oreja fue mordida y arrancada por su agresor.

“Le dije que no se desgracie la vida. Estuve una media hora forcejeando para quitarle el cuchillo. No me decía nada, solo me escuchaba, estaba con la mirada perdida. Me corté las manos por quitarle el cuchillo. Él me mordió la oreja y me sacó un pedazo. Le mordí la mano para quitarle el cuchillo, abrió la ventana y se quiso lanzar por la ventana, finalmente, se salió por la puerta”, narró con la voz entrecortada y visiblemente consternada por la atroz pesadilla que vivió a manos de su expareja Julio.

Julio A.G.R., enfrenta graves cargos de parricidio y feminicidio en grado de tentativa, y después de una audiencia cautelar que desarrolló este viernes 8 de septiembre, la Justicia determinó enviarlo a la cárcel Palmasola de manera preventiva por un período de 150 días.