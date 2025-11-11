Ministro alerta pérdida de control estatal por muerte de juez en Cochabamba y militar en Desaguadero

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, expresó su profunda preocupación por los recientes hechos de violencia ocurridos en el país, que costaron la vida a un administrador de justicia en Cochabamba y a un militar boliviano que cumplía tareas de interdicción al contrabando. La autoridad calificó ambos hechos como una muestra clara del deterioro de la seguridad y de la pérdida de control estatal en ciertas regiones del territorio nacional.

“Lo que ha sucedido en las últimas horas con la muerte de un administrador de justicia y de un compatriota militar que estaba enfrentando al contrabando son dos ejemplos de lo que está sucediendo en el país. El narcotráfico ha vulnerado zonas donde la sociedad y el Estado han perdido el control. Esto es lo que vamos a tratar de superar, lo que vamos a tratar de evitar”, manifestó el ministro Oviedo.

La autoridad señaló que la presencia del Estado debe ser restablecida con firmeza, no solo frente al narcotráfico y el contrabando, sino también ante la explotación ilegal del oro, que avanza en diversas regiones sin control, afectando al medioambiente, la economía nacional y la seguridad de las comunidades.

La autoridad de estado dijo que se debe recuperar la presencia del Estado. Va a ser difícil dar seguridad a la cantidad de jueces que hay en el país, pero se evaluará brindar protección a los jueces que tienen a su cargo casos relacionados con el narcotráfico.

Asesinato de juez en Cochabamba

El asesinato del juez de instrucción penal de Villa Tunari, Edilberto Marcial Cruz, ha conmocionado a la ciudad de Cochabamba. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en plena vía pública.

El crimen ocurrió en inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo y quedó registrado por cámaras de vigilancia, cuyas imágenes se difundieron posteriormente en redes sociales. En los videos se observa cómo los agresores se acercan al vehículo conducido por el juez, quien se encontraba acompañado de su hijo.

Muerte de militar en Desaguadero

Un militar del Comando Estratégico Operacional (CEO) perdió la vida la madrugada de este martes tras ser víctima de una emboscada de presuntos contrabandistas en el sector de Lloko Lloko, cerca de Desaguadero, en la carretera que conecta Bolivia con Perú.

Las autoridades investigan si el atropello fue parte de la emboscada y si hubo enfrentamiento previo. El caso está en manos de la Fiscalía y de las unidades especializadas del CEO y la FELCC, que desplazaron equipos al lugar para esclarecer el hecho.

