“Murió cumpliendo su labor”: familia de militar exige justicia tras brutal ataque de contrabandistas

La familia del militar boliviano que perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por contrabandistas en la carretera La Paz–Desaguadero exige justicia y pide que el caso sea esclarecido a fondo.

“Mi hermano no ha muerto en un accidente de tránsito, ha muerto cumpliendo su labor, luchando contra el contrabando”, expresó entre lágrimas su hermana, quien pidió una investigación permanente para conocer las circunstancias exactas de su muerte.

El joven efectivo, perteneciente al Comando Estratégico Operacional (CEO), fue víctima de una emboscada mientras participaba en un operativo de control. Según los primeros informes, el militar fue atropellado y arrastrado aproximadamente 150 metros antes de ser abandonado en la vía.

Su familia lo recuerda como un hombre disciplinado y comprometido con la institución militar.

“Terminando el colegio militar, se sometió a todos los cursos. Hizo el CETI, la Escuela de Cóndores y recientemente la Escuela Nacional de Estudios Altos en Cochabamba”, relató su hermana.

La familia insiste en que su muerte no debe quedar impune, ya que ocurrió mientras cumplía su juramento de servicio al país.

“Ha fallecido dando su vida por Bolivia y luchando contra el contrabando, en cumplimiento del juramento que realizó al convertirse en militar”, añadió la familiar.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando presentó la denuncia ante las instancias judiciales correspondientes y se espera que los autores del hecho sean identificados y capturados.

