Niña de 11 años fue víctima de abuso, el agresor es su padrastro de 41 años

Una niña de 11 años ha sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro de 41 años en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. El sujeto ha sido enviado al Centro Penitenciario de El Abra con detención preventiva tras la denuncia interpuesta.

En un caso que ha conmocionado a la comunidad local, se ha conocido que la violencia hacia la menor fue reciente. Desde el Ministerio Público, Mariely García, coordinadora de la Fiscalía, explicó los detalles de la situación: “El Ministerio Público ha tomado conocimiento del caso este lunes 8 de septiembre”.

El agresor fue arrestado tras la denuncia, lo que dio inicio a un proceso judicial que se desarrolla de acuerdo con la ley. “Por instancia se procede con el arresto del ahora imputado; se remite al Ministerio Público en calidad de arrestado y posteriormente se emite el correspondiente mandamiento de aprehensión, conforme a lo que establece el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, agregó García.

Las autoridades han enfatizado la importancia de que los padres y cuidadores sean conscientes de su papel en la protección de los niños y la obligación de denunciar cualquier sospecha de abuso.

