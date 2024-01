Santa Cruz, Bolivia

El vicegobernador Mario Aguilera respondió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, en un episodio que ha dejado al descubierto las fisuras en la relación entre ambas autoridades.

El origen del conflicto radica en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispone que el vicegobernador asuma como gobernador en ausencia de Luis Fernando Camacho. "Si Mario Aguilera no cumple la sentencia, se va preso (...) si Zvonko no cumple con el procedimiento que establece la sentencia, se va preso", dijo la autoridad subrayando la obligatoriedad del fallo.

Matkovic utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones de la segunda autoridad cruceña, a las que describió como amenazas. "¿A esto llegamos? ¿A que me amenaces con cárcel si no te sentás en la silla de Luis Fernando? ¡Qué poder che!", escribió el presidente de la ALD.

Aguilera, a su vez, instó a Matkovic a revisar detenidamente la sentencia y destacó la importancia de cumplirla para preservar la autonomía del departamento. En un mensaje en sus redes sociales, el vicegobernador señaló: "Presidente, Yo no tengo el poder para condicionar nuestra libertad, no es una amenaza, yo no soy así. ¿Yo no cumplo? Voy preso, ¿Usted no cumple? Va preso. ¿A quién le conviene tenernos presos? Con el Gobernador secuestrado, el último eslabón para preservar la Gobernación, nuestro Estatuto y la Autonomía es la figura del Vicegobernador y el Presidente de la ALD".