“No pesaba así desde el instituto”: la impactante transformación de Matt Damon

Matt Damon volvió al cine épico con una transformación física que sorprendió a todos. Para interpretar a Odiseo en la esperada adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, el actor estadounidense perdió cerca de 15 kilos y alcanzó un peso que no registraba desde su adolescencia.

“No había pesado tan poco desde el instituto”, confesó Damon en el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce. A los 55 años, logró bajar hasta los 76 kilos, cuando habitualmente su peso oscilaba entre los 84 y 91. Las imágenes del rodaje, en las que se lo ve notablemente más definido y musculoso, rápidamente se viralizaron.

La exigencia de Christopher Nolan

El cambio físico no fue casual. Damon explicó que la transformación respondió a una indicación directa del director. “Dijo que me quería delgado pero fuerte”, contó. Aunque ambos ya habían trabajado juntos en Interstellar y Oppenheimer, esta vez Nolan tenía una visión muy precisa del físico que debía tener el héroe griego.

Bajar de peso sin perder masa muscular supuso un desafío considerable, especialmente a los 55 años. “No es fácil hacerlo a esta edad”, admitió el actor.

Dieta estricta y entrenamiento profesional

Uno de los pilares del proceso fue la alimentación. Tras consultar con su médico, Damon decidió eliminar el gluten de su dieta. “Básicamente dejé de comer gluten”, explicó, lo que le permitió bajar de peso sin perder energía para los entrenamientos diarios.

El trabajo físico estuvo guiado por un entrenador personal, clave para diseñar rutinas eficaces y evitar lesiones. “Los entrenadores te dicen exactamente qué hacer”, destacó Damon, subrayando la importancia del acompañamiento profesional.

Una rutina como la de un atleta

El actor comparó su preparación con la de los deportistas de alto rendimiento. “Se siente como una temporada”, dijo, en referencia a la disciplina, la constancia y la organización diaria en torno al entrenamiento y la dieta.

“Todo gira alrededor de eso: comer bien, entrenar, descansar. Es parte del trabajo”, explicó, describiendo un estilo de vida completamente enfocado en el objetivo.

Un héroe clásico con rigor moderno

La transformación de Matt Damon no fue solo estética. Implicó adoptar una mentalidad estricta y una disciplina sostenida durante meses para lograr credibilidad física frente a las cámaras.

Guiado por la visión de Christopher Nolan y respaldado por profesionales, Damon consiguió encarnar a Odiseo con la fuerza, la resistencia y la autenticidad que exige el cine épico contemporáneo.

