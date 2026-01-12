Golden Globes 2026: uno por uno, estos fueron todos los ganadores en cine y televisión

Cine y TV brillaron en la edición 83 de la ceremonia que destacó por la presencia de numerosas estrellas de Hollywood que derrocharon glamour.
12/01/2026 11:44
La edición 83 de los Golden Globes se celebró en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y reunió a numerosas estrellas de Hollywood en una gala marcada por el glamour y la atención internacional. La película “One Battle After Another”, que partía como favorita con nueve nominaciones, logró varios de los premios principales, mientras que “Hamnet” se impuso en la categoría de Mejor Película – Drama.
En televisión, “The Pitt” se llevó el Globo de Oro a Mejor Serie – Drama, mientras que “The Studio” triunfó en la categoría de Mejor Serie – Musical o Comedia. La producción “Adolescence” fue reconocida como Mejor Miniserie.
Ganadores en cine
Mejor Película – Musical o Comedia: One Battle After Another
Mejor Película – Drama: Hamnet
Mejor Director: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
Mejor Actor – Musical o Comedia: Timothée Chalamet por Marty Supreme
Mejor Actor – Drama: Wagner Moura por The Secret Agent
Mejor Actriz – Musical o Comedia: Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
Mejor Actriz – Drama: Jessie Buckley por Hamnet
Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle After Another
Mejor Guion: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters
Mejor Película en Idioma Extranjero: The Secret Agent
Mejor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson por Sinners
Mejor Canción Original: “Golden” de KPop Demon Hunters
Logro Cinematográfico y de Taquilla: Sinners
Ganadores en televisión
Mejor Serie – Drama: The Pitt
Mejor Serie – Musical o Comedia: The Studio
Mejor Miniserie: Adolescence
En actuación, los premios televisivos quedaron así:
Mejor Actriz – Drama: Rhea Seehorn por Pluribus
Mejor Actor – Drama: Noah Wylie por The Pitt
Mejor Actriz – Musical o Comedia: Jean Smart por Hacks
Mejor Actor – Musical o Comedia: Seth Rogen por The Studio
Mejor Actriz en Miniserie: Michelle Williams por Dying for Sex
Mejor Actor en Miniserie: Stephen Graham por Adolescence
Mejor Actor de Reparto: Owen Cooper por Adolescence
Mejor Actriz de Reparto: Erin Doherty por Adolescence
Otros reconocimientos
Mejor Comedia Stand-Up: Ricky Gervais por Mortality
Mejor Podcast: Good Hang with Amy Poehler
La ceremonia despertó interés en México debido a las nominaciones de Diego Luna y Guillermo del Toro. Luna competía como Mejor Actor en Serie – Drama por su papel en Andor, mientras que del Toro aspiraba al premio a Mejor Director por Frankenstein, aunque en esta edición ninguno de los dos consiguió llevarse el galardón.
Con estos resultados, “One Battle After Another” emerge como la gran ganadora en cine de los Globos de Oro 2026, mientras que “Adolescence” y “The Pitt” destacaron en el apartado televisivo.
