Golden Globes 2026: uno por uno, estos fueron todos los ganadores en cine y televisión

La edición 83 de los Golden Globes se celebró en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y reunió a numerosas estrellas de Hollywood en una gala marcada por el glamour y la atención internacional. La película “One Battle After Another”, que partía como favorita con nueve nominaciones, logró varios de los premios principales, mientras que “Hamnet” se impuso en la categoría de Mejor Película – Drama.

En televisión, “The Pitt” se llevó el Globo de Oro a Mejor Serie – Drama, mientras que “The Studio” triunfó en la categoría de Mejor Serie – Musical o Comedia. La producción “Adolescence” fue reconocida como Mejor Miniserie.

Ganadores en cine

Mejor Película – Musical o Comedia: One Battle After Another

Mejor Película – Drama: Hamnet

Mejor Director: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Mejor Actor – Musical o Comedia: Timothée Chalamet por Marty Supreme

Mejor Actor – Drama: Wagner Moura por The Secret Agent

Mejor Actriz – Musical o Comedia: Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You

Mejor Actriz – Drama: Jessie Buckley por Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle After Another

Mejor Guion: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

Mejor Película en Idioma Extranjero: The Secret Agent

Mejor Banda Sonora Original: Ludwig Göransson por Sinners

Mejor Canción Original: “Golden” de KPop Demon Hunters

Logro Cinematográfico y de Taquilla: Sinners

Ganadores en televisión

Mejor Serie – Drama: The Pitt

Mejor Serie – Musical o Comedia: The Studio

Mejor Miniserie: Adolescence

En actuación, los premios televisivos quedaron así:

Mejor Actriz – Drama: Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor Actor – Drama: Noah Wylie por The Pitt

Mejor Actriz – Musical o Comedia: Jean Smart por Hacks

Mejor Actor – Musical o Comedia: Seth Rogen por The Studio

Mejor Actriz en Miniserie: Michelle Williams por Dying for Sex

Mejor Actor en Miniserie: Stephen Graham por Adolescence

Mejor Actor de Reparto: Owen Cooper por Adolescence

Mejor Actriz de Reparto: Erin Doherty por Adolescence

Otros reconocimientos

Mejor Comedia Stand-Up: Ricky Gervais por Mortality

Mejor Podcast: Good Hang with Amy Poehler

La ceremonia despertó interés en México debido a las nominaciones de Diego Luna y Guillermo del Toro. Luna competía como Mejor Actor en Serie – Drama por su papel en Andor, mientras que del Toro aspiraba al premio a Mejor Director por Frankenstein, aunque en esta edición ninguno de los dos consiguió llevarse el galardón.

Con estos resultados, “One Battle After Another” emerge como la gran ganadora en cine de los Globos de Oro 2026, mientras que “Adolescence” y “The Pitt” destacaron en el apartado televisivo.

Mira la programación en Red Uno Play