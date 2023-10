“No tengo miedo de dar la cara”: Dijo el profesor acusado de estupro en Oruro

Oruro

Un supuesto caso de estupro fue denunciado ante la Fiscalía en la ciudad de Oruro, donde se acusa al profesor de un colegio de mantener una relación amorosa con su estudiante de, tan solo, 15 años de edad.

Este sujeto se habría aprovechado de su posición de maestro de educación para seducir a esta jovencita, enamorarla y, luego, a través de engaños, conseguir mantener relaciones sexuales con la misma en repetidas ocasiones, aseveró el Abogado.

Sin embargo, la parte contraria, el profesor acusado, manifiesta que “todo ha sido preparado, me conocen bien en Oruro. Tengo más de 20 años de casado. Solo pido a las autoridades que vean lo que es correcto, y que dejen de publicar cosas que no son, nada más. No tengo miedo de dar la cara, el que nada hace nada teme”.