¿No votó? Evite filas innecesarias: El TSE solo entregará certificados de impedimento bajo estas condiciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha enfatizado en que solo recibirán el certificado de impedimento aquellas personas que demuestren una causa de fuerza mayor justificable. Si usted no votó, no haga filas en vano y asegúrese de contar con el respaldo documental antes de acudir a los tribunales departamentales.

Desde este lunes 23 de marzo, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) han habilitado oficialmente las ventanillas para gestionar este documento indispensable. El trámite está estrictamente dirigido a ciudadanos que no sufragaron por motivos de salud, viajes imprevistos o razones laborales debidamente comprobadas.

Los ciudadanos cuentan con un plazo de 30 días calendario para regularizar su situación ante el Órgano Electoral. Realizar este proceso a tiempo es vital para obtener el respaldo legal que justifica la inasistencia y evita futuras sanciones administrativas.

Es fundamental recordar que este certificado será una exigencia obligatoria para acceder a cualquier servicio bancario en el sistema financiero nacional. Asimismo, el documento será requerido para realizar trámites en entidades públicas durante los tres meses posteriores a la jornada electoral.

En ciudades como Santa Cruz ya se registran largas concentraciones de personas buscando obtener el comprobante de forma inmediata. Para agilizar el flujo, las autoridades exigen la presentación de la cédula de identidad original junto a las pruebas del impedimento.

Entre los justificativos válidos aceptados por el TSE se encuentran los certificados médicos oficiales y pasajes de viaje con fechas coincidentes al día de la elección. Sin estos respaldos físicos o digitales, el personal electoral no procederá con la emisión del certificado de exención.

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