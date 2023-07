Santa Cruz, Bolivia

En un escalofriante episodio de violencia de género, una joven de 24 años fue brutalmente agredida por su expareja en un alojamiento ubicado en el Cuarto Anillo y avenida Centenario. La impactante escena de violencia fue captada por una cámara de vigilancia, dejando una evidencia irrefutable de la agresión.

La víctima, quien decidió romper el silencio, reveló que la relación con su agresor había terminado hace un año, pero desde los seis meses de haber iniciado la relación, se convirtió en víctima de agresiones constantes. “Hace dos años que yo lo conozco a él, pero hace un año que no tenemos nada. Las agresiones empezaron desde los seis meses de la relación que teníamos, empezó a lastimarme, golpearme”, confesó la joven en exclusiva al programa El Mañanero.

Con voz entrecortada, la víctima relató su desesperación al ser víctima de violencia durante tanto tiempo: “Mi mamá quería denunciarlo y quería que yo lo denuncie, pero nunca lo denuncié, para que me pase todo esto ahora. No quería verlo en Palmasola porque no me agredía tan brutalmente como se ve en el video, así de esa magnitud”.