Objetos encontrados en supuesta mochila con bomba pertenecían a policías maniatados

De acuerdo a un comunicado oficial emitido esta noche por parte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas acerca de un operativo policial en la zona del Urubó, se indica que este permitió la recuperación de armamento oficial que había sido sustraído previamente a las fuerzas de seguridad. El hallazgo ocurrió en el barrio Villa Bonita, específicamente en las inmediaciones de un inmueble que se encuentra bajo estricta custodia policial.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar que una mochila negra fue lanzada desde una motocicleta en movimiento. El objeto cayó directamente sobre un vehículo oficial asignado al resguardo de la propiedad vinculada a un proceso investigativo.

Tras la intervención de unidades especializadas en explosivos, se procedió a la apertura del bolso para verificar su contenido. En el interior se encontraron los siguientes elementos:

Dos pistolas calibre 9 mm con sus respectivos cargadores llenos.

Un accesorio de precisión tipo "Ronnie" diseñado para armamento corto.

Dos chalecos tácticos de uso policial en perfecto estado.

La verificación preliminar confirmó que todo el material descrito corresponde a equipo reglamentario reportado como robado con anterioridad. Unidades de inteligencia de la Felcn y la Felcc intensificaron los patrullajes en la zona para dar con el paradero de los responsables.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público para ser integrado a las investigaciones estratégicas que se desarrollan en el departamento. La institución del orden ratificó que las labores de búsqueda y persecución continuarán de forma ininterrumpida en toda la región.

Comunicado del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

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