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Policial

Objetos encontrados en supuesta mochila con bomba pertenecían a policías maniatados

Autoridades confirman que los objetos encontrados pertenecen a material previamente sustraído a efectivos.

Ximena Rodriguez

27/03/2026 21:04

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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De acuerdo a un comunicado oficial emitido esta noche por parte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas acerca de un operativo policial en la zona del Urubó, se indica que este permitió la recuperación de armamento oficial que había sido sustraído previamente a las fuerzas de seguridad. El hallazgo ocurrió en el barrio Villa Bonita, específicamente en las inmediaciones de un inmueble que se encuentra bajo estricta custodia policial.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar que una mochila negra fue lanzada desde una motocicleta en movimiento. El objeto cayó directamente sobre un vehículo oficial asignado al resguardo de la propiedad vinculada a un proceso investigativo.

Tras la intervención de unidades especializadas en explosivos, se procedió a la apertura del bolso para verificar su contenido. En el interior se encontraron los siguientes elementos:

  • Dos pistolas calibre 9 mm con sus respectivos cargadores llenos.
  • Un accesorio de precisión tipo "Ronnie" diseñado para armamento corto.
  • Dos chalecos tácticos de uso policial en perfecto estado.

La verificación preliminar confirmó que todo el material descrito corresponde a equipo reglamentario reportado como robado con anterioridad. Unidades de inteligencia de la Felcn y la Felcc intensificaron los patrullajes en la zona para dar con el paradero de los responsables.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público para ser integrado a las investigaciones estratégicas que se desarrollan en el departamento. La institución del orden ratificó que las labores de búsqueda y persecución continuarán de forma ininterrumpida en toda la región.

Comunicado del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

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