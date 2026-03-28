Objetos encontrados en supuesta mochila con bomba pertenecían a policías maniatados

Autoridades confirman que los objetos encontrados pertenecen a material previamente sustraído a efectivos.
27/03/2026 21:04
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De acuerdo a un comunicado oficial emitido esta noche por parte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas acerca de un operativo policial en la zona del Urubó, se indica que este permitió la recuperación de armamento oficial que había sido sustraído previamente a las fuerzas de seguridad. El hallazgo ocurrió en el barrio Villa Bonita, específicamente en las inmediaciones de un inmueble que se encuentra bajo estricta custodia policial.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar que una mochila negra fue lanzada desde una motocicleta en movimiento. El objeto cayó directamente sobre un vehículo oficial asignado al resguardo de la propiedad vinculada a un proceso investigativo.
Tras la intervención de unidades especializadas en explosivos, se procedió a la apertura del bolso para verificar su contenido. En el interior se encontraron los siguientes elementos:
La verificación preliminar confirmó que todo el material descrito corresponde a equipo reglamentario reportado como robado con anterioridad. Unidades de inteligencia de la Felcn y la Felcc intensificaron los patrullajes en la zona para dar con el paradero de los responsables.
El caso ha sido remitido al Ministerio Público para ser integrado a las investigaciones estratégicas que se desarrollan en el departamento. La institución del orden ratificó que las labores de búsqueda y persecución continuarán de forma ininterrumpida en toda la región.
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