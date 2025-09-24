TEMAS DE HOY:
Saracho Fest Investigan feminicidio Feminicidio en Potosí

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Oportunidades para todos”: Strauss destaca el dinamismo de la Fexpocruz en Santa Cruz

Raúl Strauss destacó que la feria genera dinamismo, confianza y oportunidades, con récords en el sector pecuario y novedades como el Simposio de Búfalos.

Hans Franco

23/09/2025 23:01

Foto: Raúl Strauss, gerente general de la Fexpocruz, (Red Uno)
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El gerente general de la Fexpocruz, Raúl Strauss, destacó el ambiente de dinamismo y oportunidades que vive la feria en una fecha considerada emblemática para Santa Cruz, subrayando que el evento no solo impulsa la economía, sino que también refleja la fortaleza y proyección de la región.

“La Fexpocruz en esta fecha para Santa Cruz es una fecha emblemática, oportunidades para todos. Queremos que la gente venga y encuentre oportunidades”, afirmó Strauss, al mencionar que incluso se registraron casos extraordinarios como la venta anticipada de un vehículo que no alcanzó a llegar al stand.

El ejecutivo señaló que este tipo de hechos, junto con el entusiasmo de los emprendedores participantes, son señales de esperanza y confianza en la economía local. Asimismo, resaltó el desempeño del sector pecuario, que logró romper récords y mostrar un enorme potencial de exportación.

Entre las novedades de la feria se encuentra el Simposio de Búfalos, que, según Strauss, sentará las bases para ver resultados concretos en los próximos años. “Ya vamos a ver los frutos el 2026 y 2027, los resultados llegan. Nosotros muy felices e invitar a la gente que siga viniendo”, expresó.

Finalmente, el gerente general destacó que la feria ofrece múltiples beneficios para los visitantes y que su magnitud no permite recorrerla en una sola noche. “Vemos una Santa Cruz que cada vez se ve más fuerte, con más oportunidades”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD