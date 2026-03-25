Paro de transporte en La Paz y El Alto: ¿Habrá clases este miércoles? Esto dice Educación

Ante el paro de transporte ratificado para este miércoles 25 de marzo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado indicando que serán las Direcciones Departamentales y Distritales las que deben asumir las medidas correspondientes en cada una de sus jurisdicciones, considerando las condiciones y realidades específicas de cada distrito.

El anuncio realizado fue emitido con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes que deben transitar largas rutas para dirigirse a sus unidades educativas, puesto que la medida anunciada por el transporte también dispone bloqueos en las diferentes vías y carreteras.

“El Ministerio de Educación se mantendrá atento a la evolución de la situación, comunicando oportunamente cualquier disposición adicional”, finaliza el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play