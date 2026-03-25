TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Mineros aprehendidos

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Paro de transporte en La Paz y El Alto: ¿Habrá clases este miércoles? Esto dice Educación

Este miércoles 25 de marzo, el sector del transporte público determinó realizar un paro con bloqueo en las principales vías y carreteras. 

Naira Menacho

24/03/2026 23:08

Escuchar esta nota

Ante el paro de transporte ratificado para este miércoles 25 de marzo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado indicando que serán las Direcciones Departamentales y Distritales las que deben asumir las medidas correspondientes en cada una de sus jurisdicciones, considerando las condiciones y realidades específicas de cada distrito.

El anuncio realizado fue emitido con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes que deben transitar largas rutas para dirigirse a sus unidades educativas, puesto que la medida anunciada por el transporte también dispone bloqueos en las diferentes vías y carreteras.

“El Ministerio de Educación se mantendrá atento a la evolución de la situación, comunicando oportunamente cualquier disposición adicional”, finaliza el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD