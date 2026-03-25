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Sin electricidad ni agua, el mercado Nuevo La Ramada en crisis

Comerciantes del mercado Nuevo La Ramada llevan una semana sin luz y dos meses sin agua; exigen al alcalde cumplir con la concesión y garantizar los servicios básicos para operar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 21:05

Santa Cruz, Bolivia

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El Mercado Nuevo La Ramada enfrenta una situación crítica. Desde hace una semana, los comerciantes deben atender a los clientes a la luz de las velas, debido a la falta de suministro eléctrico, y desde hace dos meses carecen de agua potable.

Los comerciantes denunciaron que, a pesar de haber realizado un pago único gremial para garantizar los servicios, las autoridades municipales no han cumplido con las gestiones necesarias para regularizar la situación.

“Ya el alcalde mencionó la conformidad con la concesión, pero tampoco hizo la firma, y todas las trampas burocráticas hicieron que hasta ahora nosotros no tengamos luz ni agua”, señaló uno de los afectados.

Más de 2.200 puestos del mercado se ven impactados por esta situación. Mientras la mitad del mercado mantiene algo de electricidad, la otra mitad continúa sin luz. Los comerciantes insisten en que la falta de acceso a servicios básicos hace insostenible su trabajo diario y ponen en riesgo la operación del mercado.

“Vamos a tener que tomar medidas radicales, porque la situación que estamos pasando es insostenible. Señor alcalde, usted debía hacer todo lo contrario para que este mercado funcione”, manifestaron los afectados, quienes exigen que se haga efectivo el pago directo a las cooperativas de agua y electricidad y se otorgue la concesión del mercado, que permitiría gestionar los servicios sin intermediarios.

El panorama en el mercado es desolador: velas en cada puesto y comerciantes tratando de mantener sus actividades, mientras esperan una pronta solución de las autoridades municipales.

 

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