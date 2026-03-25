TED acelera el conteo en Fexpocruz: Cómputo en la ciudad de Santa Cruz llega al 90%

El Centro de Cómputo instalado en Fexpocruz registra un avance general del 29,39% en el conteo de actas oficiales tras una jornada de intenso trabajo logístico. Manfredo Bravo, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), informó que la capital cruceña lidera la velocidad del escrutinio: “Es una jornada pesada, pero vamos avanzando, ya hemos avanzado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estamos en 90%”, aseguró la autoridad.

Respecto a la elección departamental para la Gobernación, el conteo ya alcanzó el 35%, mientras que municipios estratégicos como Okinawa y Warnes reportan un progreso del 45% y 40% respectivamente. Bravo destacó que el proceso se desarrolla en un clima de paz y transparencia: “Todo lo estamos haciendo en presencia de los delegados, todo muy tranquilo, felicito a los delegados, están haciendo un excelente trabajo, felicito el espíritu democrático de ellos”, subrayó.

A pesar del flujo constante de datos, el tribunal aún espera la consolidación de las cifras definitivas de las provincias más alejadas para completar el mapa electoral del departamento.

La proyección oficial estima que el trabajo de las salas plenas concluirá antes del fin de semana: “Yo creo que vamos a terminar todo el cómputo hasta el jueves”, señaló el vocal con optimismo sobre los plazos establecidos.

Paralelamente al conteo, el TED abordó las irregularidades reportadas en algunas localidades donde se detectaron fallas en la cadena de custodia o logística. Sobre este punto, Bravo confirmó que se iniciarán investigaciones internas: “En cuanto a los funcionarios que serán investigados, hay procesos administrativos que se van a seguir por el caso de San Ignacio, hay que saber bien qué pasó”, puntualizó.

Finalmente, la autoridad electoral enfatizó que no habrá impunidad para quienes están involucrados en el hecho. “Sabemos quiénes son los responsables, hay que saber qué pasó, se verá el grado de responsabilidad en función de quién fue el que tuvo el descuido”, concluyó Bravo, reafirmando el compromiso del TED con la integridad del voto ciudadano.

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