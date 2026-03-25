TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Tragón de droga

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a 36 mineros en los Yungas; portaban armas y machetes

El operativo se realizó en tres campamentos en Coroico; entre los detenidos hay un menor de edad.

Juan Marcelo Gonzáles

24/03/2026 20:51

Foto: Armas encontrdas (Policía Boliviana)
La Paz

Escuchar esta nota

Un operativo policial en la localidad de Chuspipata, municipio de Coroico, en los Yungas de La Paz, dejó como resultado la aprehensión de 36 personas, presuntamente vinculadas a actividades mineras irregulares.

La intervención fue ejecutada por el grupo Delta de la Policía Boliviana, que ingresó a tres campamentos donde se encontraban reunidos los implicados.

Hallan armas de fuego y explosivos

El fiscal anticorrupción Wilson Medrano informó que durante el operativo se encontró un importante arsenal, entre ellos:

  • Armas de fuego calibre 9 milímetros, 38 y 22
  • Un fusil de uso militar
  • Dinamita y detonantes
  • Otros explosivos

Además, se hallaron gases lacrimógenos, cuyo origen aún es investigado.

También encontraron sustancias controladas

En el lugar también se identificaron sustancias controladas con características de marihuana, por lo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) tomó conocimiento del caso.

El Ministerio Público abrió una investigación principalmente por el delito de portación ilegal de armas, considerando que algunas de estas son de uso exclusivo de fuerzas policiales y militares.

Un menor entre los aprehendidos

De las 36 personas detenidas, 35 son mayores de edad, mientras que un menor fue derivado a la Fiscalía especializada en delitos de menores.

Guardaron silencio

Según el fiscal, la mayoría de los aprehendidos se acogió a su derecho constitucional al silencio, mientras se realizan las investigaciones.

Se espera audiencia

El Ministerio Público prevé emitir la resolución correspondiente para poner a los implicados a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD