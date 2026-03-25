Aprehenden a 36 mineros en los Yungas; portaban armas y machetes

Un operativo policial en la localidad de Chuspipata, municipio de Coroico, en los Yungas de La Paz, dejó como resultado la aprehensión de 36 personas, presuntamente vinculadas a actividades mineras irregulares.

La intervención fue ejecutada por el grupo Delta de la Policía Boliviana, que ingresó a tres campamentos donde se encontraban reunidos los implicados.

Hallan armas de fuego y explosivos

El fiscal anticorrupción Wilson Medrano informó que durante el operativo se encontró un importante arsenal, entre ellos:

Armas de fuego calibre 9 milímetros, 38 y 22

Un fusil de uso militar

Dinamita y detonantes

Otros explosivos

Además, se hallaron gases lacrimógenos, cuyo origen aún es investigado.

También encontraron sustancias controladas

En el lugar también se identificaron sustancias controladas con características de marihuana, por lo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) tomó conocimiento del caso.

El Ministerio Público abrió una investigación principalmente por el delito de portación ilegal de armas, considerando que algunas de estas son de uso exclusivo de fuerzas policiales y militares.

Un menor entre los aprehendidos

De las 36 personas detenidas, 35 son mayores de edad, mientras que un menor fue derivado a la Fiscalía especializada en delitos de menores.

Guardaron silencio

Según el fiscal, la mayoría de los aprehendidos se acogió a su derecho constitucional al silencio, mientras se realizan las investigaciones.

Se espera audiencia

El Ministerio Público prevé emitir la resolución correspondiente para poner a los implicados a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal en las próximas horas.

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