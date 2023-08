“Pido la pena máxima, porque no solo murió mi hijo, sino también un joven mototaxista”: Madre exige justicia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un lamentable suceso que conmocionó a la población de Santa Cruz, un aparatoso accidente de tránsito tuvo lugar el pasado sábado 19 de agosto en el Noveno Anillo Virgen de Luján. El incidente dejó un trágico saldo de dos personas fallecidas, entre ellas Juan Carlos Sosa Durán, un niño de tan solo 11 años, quien perdió la vida en el lugar del siniestro. Además, cuatro personas resultaron gravemente heridas y están siendo atendidas en centros asistenciales de la capital cruceña.

La madre del pequeño fallecido, Flor Durán, con la voz entrecortada por la pena, compartió sus dolorosos recuerdos de su hijo. “Aquí estamos velando el cuerpecito de mi hijo, mi niño era bien inteligente, incluso él me decía mamá mi IQ es de los nerds, era bien valiente, cuando sus hermanas se iban al colegio él siempre me ayudaba. Era alegre, siempre estaba haciendo sus chistes para que nos riéramos, era muy bueno mi niño”, relató con profundo pesar.

La tragedia se ha visto agravada por la situación legal y financiera. “Pido justicia, que no quede impune”, expresó Durán entre lágrimas. “Ese hombre (el conductor de 18 años acusado de la muerte de un niño), pido la pena máxima, porque no solo murió mi hijo, también murió un joven motoquero, aparte tengo a mis dos hijas internadas en una clínica y (el conductor) no quiere hacerse cargo de los gastos médicos”, añadió con un corazón quebrado.

Las autoridades están tomando medidas para esclarecer el caso y llevar a cabo un proceso legal adecuado. Iván Ortiz, el fiscal asignado al caso, informó que el conductor involucrado en el accidente de tránsito fue detenido con fines investigativos por los delitos de lesiones graves y leves, además de homicidio en accidente de tránsito. Se le realizaron pruebas de alcohotest y se esperan los resultados.

El conductor, identificado como Maximiliano C. R., de 28 años, fue arrestado y trasladado a la clínica enmanillado en primero instancia, posteriormente fue llevado a celdas policiales. Según el informe preliminar de la Policía, este individuo cometió un primer accidente de tránsito y al intentar huir, desencadenó un segundo accidente que resultó en la pérdida de vidas y múltiples heridos.